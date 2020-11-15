التدابير الاحترازية ترفع مبيعات السيارات بالصين: وصلت لـ4.1% في أكتوبر

واصلت مبيعات سيارات الركاب في الصين التوسع في أكتوبر الماضي، إذ أدى التعافي الاقتصادي وسوق التصدير، واللذان جاءا أفضل من المتوقع، إلى استقرار ثقة المستهلكين.

وذكرت جمعية سيارات الركاب الصينية، أنَّ مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين، بما في ذلك سيارات السيدان والمركبات الرياضية والشاحنات الصغيرة والمركبات متعددة الأغراض، ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 1.99 مليون وحدة في الشهر الماضي.

وبينت أنَّ المبيعات في أكتوبر ارتفعت بنسبة 4.1% على أساس شهري بفضل عروض المبيعات المحلية الفعالة ومعنويات السوق الإيجابية.

وتعافت صناعة السيارات في الصين بشكل مطرد من وباء "كوفيد -19" بسبب إجراءات الاحتواء الفعالة في البلاد، والتي ساعدت في تحسين معنويات المستهلكين.

وتعكف مجموعة "فولكسفاجن" بالصين، على تسريع إنتاج المكونات الكهربائية لتجهيز الشركة لطلب سريع النمو على النقل الكهربائي، بعد إطلاقها نظام نقل القيادة الكهربائية "إيه.بي.بي 310" يوم الجمعة الماضي.

ونظام "إيه.بي.بي 310" جزء من نظام القيادة الكهربائي لمصفوفة القيادة الكهربائية النموذجية لفولكسفاجن (إم.إي.بي)، وهذا هو أول منتج للقيادة الكهربائية من نوعه يتمّ إنتاجه في شركة فولكسفاجن المحدودة للناقل الآلي "تيانجين"، وفق ما ذكرته الشركة في بيان صحفي.

وقال ستيفان وولينشتاين، المدير التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن الصين: "مع بدء إنتاج نظام إيه.بي.بي 310 للقيادة الكهربائية، فإننا نعزز قدراتنا المحلية لإنتاج المكونات الكهربائية ونتخذ خطوة باتجاه تحقيق كل من استراتيجيتنا الكهربائية العالمية والحياد الكربوني للمجموعة بأسرها بحلول عام 2050".

ويعد "آي.دي 4 سي.آر.أو.زي.زي" و"آي.دي.4 إك" أول نظامين في الصين يتمّ بناؤهما باستخدام نظام القيادة الكهربائي إيه.بي.بي310.

وفي العام الماضي، بدأ إنتاج المكونين الكهربائيين، نظام "إيه.بي.بي 290" للقيادة الكهربائية و"دي.كيو400 إي" للنواقل الهجينة، في شركة فولكسفاجن المحدودة للناقل الآلي (تيانجين).

وسلمت مجموعة فولكسفاجن الصين، مع شركائها من المشاريع المشتركة الصينية، 4.23 مليون مركبة في أسواق البر الرئيسي الصيني وهونج كونج في عام 2019.