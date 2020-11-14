الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 18 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86325 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج تم تسجيلها في قوانغدونغ وشنجهاي وتيانجين ولياونينغ وفوجيان وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3680 حالة غادر منها 3325 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 24 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81303 أشخاص، مشيرة إلى أن 16650 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 648 حالة منها 434 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5436 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 597 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5177 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 533 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.