وصول دفعة جديدة لطلاب المدرسة النووية بالضبعة وسط إجراءات احترازية

وصل، منذ قليل، دفعة جديدة من الطلاب المقبولين في المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، وسط إجراءات احرازية مشددة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إن الدفعة الجديدة من طلاب المدرسة النووية بالضبعة، عددهم 60 طالبا، واستقبلناهم في أول يوم للدراسة لهم، عقب اعتماد النتيجة بقبولهم، وتزامنا مع وصولهم، اتخذنا جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، لحماية الطلاب، كما طبقنا، هذه الإجراءات على جميع العاملين في إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب القدامى، في الصفوف الأخرى الصف الثاني والثالث والرابع، خاصة وأن المدرسة تعمل بنظام الداخلي والمبيت بها على مدار العام الدراسي الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني".

وأضاف "النيلي" في تصريح خاص لـ "الوطن" أن هناك إجراءات احترازية في الإقامة، منها توزيع الطلاب على فندقين مجهز بأحدث الإمكانات للإقامة والإعاشة، لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وقللنا أعداد الطلاب داخل الغرف، بواقع 3 طلاب في كل غرفة، بدلا من 4 في السابق، لمواجهة كورونا، وتقليل عدد الطلاب على كل مائدة طعام في المطعم، خلال تناول الوجبات الثلاثة على مدار، اليوم، والتي كان يجلس عليها 7 طلاب قبل ذلك، وتطبيق التباعد الدراسي داخل الفصول والورش والمعامل الفنية، وارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي، للطلاب والعاملين، بجانب التوعية المستمرة بعدم استخدام، أدوات الغير وعدم خلع الكمامة، بالإضافة إلى التعقيم الكامل للفندقين والمباني الدراسية، وتنظيف دورات المياه على مدار اليوم، وتطهيرها بمواد مكافحة العدوى.

وأشار إلى أن المدرسة تضم حاليا 285 طالبا مقيدين في أربعة صفوف دراسية من الأول وحتى الرابع، وأول دفعة ستتخرج من المدرسة ستكون نهاية العام الدراسة المقبل، في ظل أن الدراسة في المدرسة النووية تستمر على مدار 5 سنوات، لتخريج فني طاقة نووية متخصص.