تعليم مبادئ الخط العربي والهيروغليفية بمكتبة الإسكندرية

في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ممثلة في مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم العام- تنمية الموارد المدرسية، تنظم مكتبة الإسكندرية دورات تدريبية لتعليم الهيروغليفية ومبادئ الخط العربي، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع، خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحاضر في الدورات الدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وجون حسنى، أخصائي اللغات القديمة بالمركز.

وتهدف هذه الدورات بالأساس إلى تزويد مدرسي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بالمستجدات العلمية في مجالي اللغة المصرية القديمة والخط العربي، والتعرف على أحدث النظريات العلمية التي تساهم في دعم العملية التعليمية للارتقاء بمستوى الطلاب، والذي يؤثر بشكل واضح على رفع مستواهم الدراسي والعلمي.

كما تأتي الدورات تفعيلاً واتساقًا مع رؤية مصر 2030؛ الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، التي أُسِّست لرعاية الموهوبين لتزويدهم بتعليم عالٍ في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة؛ وتشجيعًا لطلبة المدارس على البحث. كما يأتي تنظيم هذه الدورات انطلاقًا من الإيمان الراسخ لدى مكتبة الإسكندرية بأن دراسة اللغة المصرية القديمة أمر أساسي لفهم الحضارة المصرية القديمة.

وصُممت الدورات لتدعم فهم الحضارة المصرية القديمة، وتعلم المبادئ الأولى لفهم اللغة المصرية القديمة، مع دراسة بعض الجمل والقواعد البسيطة.

ويدرس الملتحقون بدورة تعليم الهيروغليفية أهم الموضوعات الأساسية لتعلم اللغة المصرية، والتي تتضمن قراءة أسماء الملوك والنبلاء والتعرف على القواعد الأساسية التي تقوم عليها اللغة المصرية القديمة.

بينما يدرس المشتركين في دورة الخط أنواع الخط العربي واستخداماتها الفنية المختلفة. كما تعمل الدورة على تدريب المشتركين عمليًّا على كتابة بعض الجمل بالخط العربي.