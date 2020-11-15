تحسن طقس الإسكندرية.. والصرف الصحي تزيل تجمعات مياه الأمطار

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، تحسنا نسبيا بالطقس، حيث توقفت الأمطار وذلك بعد سيول شهدتها المدينة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وذلك وسط استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لنوة المكنسة التي هطلت على المدينة الساحلية بالأمس.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لنوة المكنسة، وذلك بعد توقعات الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية.

فيما عادت المدارس إلى الدراسة، وذلك بعد تعطيل أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، جهود تصريف مياة الأمطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات بوادي القمر بمنطقة الدخيلة، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة صباح باكر اليوم.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن مياه الأمطار الغزيرة التي تراكمت على مدار الساعة الماضية قد فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وتم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

على الصعيد ذاته شدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

ووجه محافظ الإسكندرية كل الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كل شكاوى المواطنين.