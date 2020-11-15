إصابة 5 عمال باختناق في حريق بمصنع ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق محدود، اندلع صباح اليوم السبت، بأحد المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية، بمدينة بني سويف الجديدة، بشرق النيل، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات طفيفة عبارة عن اختناق.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإندلاع حريق بمصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية، بمدينة بني سويف الجديدة، وتم الدفع بسيارت ومعدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتمكن رجال الاطفاء بمعاونة بعض العمال من السيطرة على الحريق، ومنع النيران من إمتدادها للمكاتب والإدارية وعنابر الإنتاج، ونقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين جراء الحادث إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف الجامعي.

وصّرح مصدر بالمستشفى، أنه وصل لقسم الإستقبال 5 مصابين، هم "رمضان ن.ط" 21 سنة، عامل، مقيم بياض العرب، و"إبراهيم ف.أ" 41 سنة، عامل، مقيم بياض العرب، و"أحمدع.ح"، 30 سنة، عامل، ومقيم بني هارون، و"أمينة م.ع" 17 سنة، عاملة، ومقيم بني هارون، و"أسماء ج.ع" 20 سنة، عاملة، ومقيمة مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، جميعهم مصابون بإختناق، وتم اجراء الاسعافات الأولية لهم.

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وإجراء المعاينة الفنية لتحديد سبب الحريق.