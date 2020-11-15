سفاجا تواصل تلقي طلبات التظلم للمستبعدين من مساكن بديل العشوائيات

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، استمرار عمل اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لتلقي تظلمات المواطنين المستبعدين من مساكن بديل العشوائيات في ضوء محددات لجنة العدالة الاجتماعية.

وأوضحت "المغربي" أنه يتم تلقي الطلبات على مدار الأسبوع الجاري، على أن يتم البت فيها قبل التسليم، مؤكدة التعامل مع جميع الطلبات بمبدأ الحيادية دون ادني محاباة أو محسوبية لأحد.

من جانبه، تابع عبد الحميد رضوان، سكرتير المدينة، أعمال اللجنة داخل المجمع النموذجي، وحرص على تجميع كافة أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضوًا من مديري الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية.

وأوضح "رضوان"، تلقي 44 طلب تظلم على الوحدات التمليك و14 طلبًا على وحدات الإيجار، مشدداً على ضرورة حسن تعامل الموظفين مع المواطنين، فى إطار جهود تيسير الإجراءات وضمان حصول المتعاملين على الخدمات بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن اللجنة تتلقى طلب التظلم، حيث يقتصر قبول التظلم على صورة الرقم القومي مع المستند الدال على صحة بيانات التظلم.

وكلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عبدالحميد رضوان، سكرتير المدينة، بالمرور على كافة المنشآت الحكومية والخدمة بالمدينة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد سكرتير المدينة، عددًا من المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها البريد ومستشفي سفاجا المركزي، للتأكيد على تطبيق المعايير والاشتراطات.

ووجه "رضوان"، بضرورة تنفيذ قرارات وزير التنمية المحلية بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات، مؤكدًا على أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

وطالب بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات ، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة.