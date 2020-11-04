بعد غلقه 4 أيام بسبب السيول.. إعادة فتح طريق "سفاجا - سوهاج"

أعلنت أجهزة مدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، رئيس المدينة، إعادة فتح طريق "سفاجا - سوهاج" بعد مرور أربعة أيام على إغلاقه، إثر تعرض المحافظة لهطول سيول.

وأشادت "المغربي" بالجهد المبذول من الهيئة العامة للطرق والكباري بالبحر الأحمر في صيانة وإصلاح وصلات الطريق وإنجاز المهام والمساعدة علي سرعة فتح الطريق وتأمينه حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضحت أن الطريق جرى تأهيله وصيانة وإصلاح كافة الترميمات به، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ومقاول الرصف المتعاقد مع المدينة، بعد إغلاق الطريق لمدة أربعة أيام، بسبب مياه السيول التي تسببت في نحر جانب الطريق وحدوث قطع عرضي، ما أعاق حركة السير.

وأضافت أنه تم الدفع بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة بكافة الطرق للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.

وكلفت رئيس المدينة الجهات المعنية والوحدة المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، للتأكد من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسؤولة، حتى تمت إعادة حركة المرور لطبيعتها.

كانت أجهزة مدينة سفاجا أغلقت طريق "سفاجا - سوهاج" بسبب السيول، وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد، مشيراً إلى متابعة الموقف باستمرار، وهناك غيوم بصفة عامة على المحافظة، وعلى الناس أن يحذروا في قيادة السيارات، ويفضل عدم التحرك من المنزل إذا لم يكن التحرك ضروريا.