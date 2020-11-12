حملة لتغطية أعمدة الإنارة وتطهير الشوارع بمدينة سفاجا

انتهى مركز صيانة شبكة الكهرباء بمدينة سفاجا من تصنيع 32 غطاءًا لحماية أعمدة الكهرباء مع دخول فصل الشتاء وتوقع هطول أمطار على المدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة استمرار الصيانة الدورية لاعمدة الإنارة.

وأكدت هدى المغربي، رئيس المدينة، إنها كلفت قسم الكهرباء بالوحدة المحلية وفرق الصيانة لصيانة أعمدة الإنارة بعدد من الشوارع بنطاق الوحدة المحلية وتم خلالها صيانة الأعمدة واستبدال اللمبات التالفة بأخرى جديدة.

وفي سياق متصل أكدت "المغربي" على استمرار الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات لعمل المطاعم والكافيهات والمحال التجارية داخل نطاق الوحدة المحلية بسفاجا، مشددة على تكثيف أعمال النظافة، والتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة وتسويتها، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت "رئيس المدينة" أن إدارات البيئية والمتابعة الميدانية تقوم بشكل دوري بمتابعة أعمال تسوية وتمهيد المقلب العمومى، وإعداده لاستقبال جميع كميات القمامة الواردة إليه من المدينة والقري، كما وجهت إلى ضرورة التخلص من القمامة والمخلفات الكائنة بالمقالب العمومية أولا بأول، للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وفي ذات السياق تابعت "المغربي" أعمال النظافة بمدخل المدينة ومنطقة منخفض التكاليف، الكيلو 3، عمارات مبارك ، كما تابعت أعمال تقليم الأشجار بمنطقة الكيلو 3 ، بالإضافة الى أعمال الإصلاحات الجزئية بالصرف وذلك بإشراف مسئولي الصرف لإنهاء الإصلاحات اللازمة.

و ناشدت " المغربي" المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة بالصناديق المُخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، ومنعًا لانتشار الأمراض، مُشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين.