صور.. تسريب ماسورة مياه على طريق "مصر - السويس"

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنّه جار إصلاح تسريب ماسوره مياة بطريق مصر السويس أسفل كوبري جاردينيا قطرها 200 م.

وأضاف صابر، خلال متابعة أعمال إصلاح التسريب بحضورالعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، أنّ شركة مياه الشرب تنفذ أعمال الإصلاح التي تنتهي بعد قليل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، في إطار إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحي وعدم تضرر المنطقة مما حدث.

من ناحية أخرى، استعانت شركة مياه الشرب في القاهرة، بفتوى شرعية صادرة عن دار الإفتاء المصرية، تفيد بتحريم التعدي على مرافق المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية، لما في ذلك من ضرر بالمصلحة العامة، وذلك في إطار حملات التوعية التي تنفذها الشركة لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على مياه الشرب، ومواجهة التعديات والمخالفات التي تعاني منها الشركة.

وأكدت الشركة استمرار قوافل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وترشيد الاستهلاك وعدم إهدارها، من خلال عقد ندوات ولقاءات للتوعية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها.

من جانبه، وجّه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بإعادة تفعيل الأنشطة الميدانية للتوعية بأهمية ترشيد مياه الشرب وعدم إهدارها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين في ظل أزمة فيرس كورونا.

وشدد الشيمي، على ضرورة التوجه لزيادة تفعيل أنشطة التوعية الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكثّف قطاع الإعلام وخدمة العملاء ممثلا في إدارة التوعية، النشر لأنشطة التوعية المختلفة، والتي يتم تنفيذها ميدانيا وفقا لخطة نشر رقمية متكاملة تضمن الوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور القاهري، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والصفحة الرسمية للشركة، لتكثيف النشر للأنشطة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالشركة والقائمة على إدارة الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت، لضمان توعية الجمهور بكل ما يستجد من أعمال ومجهودات داخل الشركة، وذلك بدعم كامل من الإدارة العليا للشركة والتي تساهم بشكل كبير في تذليل العديد من الصعوبات التي قد تواجه خطط النشر الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لجمهور عملاء شركة مياه الشرب بالقاهرة.