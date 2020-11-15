رئيس التحرير

محمود مسلم

بعثة المنتخب الوطني تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى توجو

كتب:

أيمن حمزة
12:15 م | الأحد 15 نوفمبر 2020
بدء وصول بعثة المنتخب الوطنى استعدادا للسفر إلى توجو على متن طائرة خاصة

بدء وصول بعثة المنتخب الوطنى استعدادا للسفر إلى توجو على متن طائرة خاصة

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للسفر إلى دولة توجو على متن طائرة خاصة، لمواجهته الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تسضيفها الكاميرون.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أنه من المقرر أن تقلع الرحلة فور وصول جميع أعضاء بعثة المنتخب المصري، بعد قليل.

يأتي ذلك فيما تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران غداً الاثنين 37 رحلة إلى كل من "واشنطن، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، أبوظبي، دبي، لندن، باريس، الدمام، البحرين، اسطنبول، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، نيروبي، مسقط، إربيل، الخرطوم" و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3400 راكب. 

 

 

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل 25 ألف مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 121 رحلة طيران من دول مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 101 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة المقبلة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 84 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 23 ألف مسافر خلال 24 ساعة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 102 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعة

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 26 ألف مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل 168 رحلة خلال الـ24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يستقبل أعلى كثافة تشغيل اليوم بوصول وسفر 221 رحلة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 25 ألف مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية