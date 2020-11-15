بعثة المنتخب الوطني تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى توجو

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للسفر إلى دولة توجو على متن طائرة خاصة، لمواجهته الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تسضيفها الكاميرون.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أنه من المقرر أن تقلع الرحلة فور وصول جميع أعضاء بعثة المنتخب المصري، بعد قليل.

يأتي ذلك فيما تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران غداً الاثنين 37 رحلة إلى كل من "واشنطن، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، أبوظبي، دبي، لندن، باريس، الدمام، البحرين، اسطنبول، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، نيروبي، مسقط، إربيل، الخرطوم" و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3400 راكب.