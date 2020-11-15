رفع مخلفات الهدم مجانا من شوارع القاهرة: "اتصل وهنجيلك"

أعلنت هيئة النظافة والتجميل في القاهرة عن تقديم خدمة مجانية للمواطنين وهى نقل مخلفات الهدم والتشطيب لحمام أو مطبخ أو مخلفات ردش بسيطة من أى موقع داخل القاهرة وعلى المواطنين الاتصال بالأرقام التالية لرفع المخلفات من الوحدات إلى المقالب العمومية وهى 29223410، أو 26843759 للاستفادة من الخدمة.

وأكدت هيئة النظافة، أن الخدمة تعمل على نظافة الشوارع، ومنع إلقاء أي مخلفات قمامة، أو تراكمات هدم بالشوارع، ومنع التخلص من أي مخلفات بشكل عشوائي، مؤكدة أنه على المواطن الاتصال بالأرقام الموضحة لإبلاغ رسالته وفى حينها تقوم الهيئة بالتحرك لإزالة التراكمات أو المخلفات محل البلاغ.

وأشارت إلى أنها تعمل على تقديم الخدمة للمواطنين من أجل بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع القاهرة، ومواجهة ظاهرة تخلص بعض سيارات النقل وعربات الكارو من مخلفات المباني في الطرق مما يؤدى إلى إيذاء المارة وتعطل حركة المرور.

ومن جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة صرف صحي متميزة وآمنة ومستديمة بأعلى جودة وكفاءة للوصول إلى رضاء المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، مؤكدا أن استدامة خدمات المياه والصرف الصحي أحد أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن الشركة خصصت ضمن هيكلها الإداري إحدى الإدارات المسئولة عن التحكم فى الصرف الصناعي لإحكام الرقابة على الصرف النهائى للمنشآت الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة، ومنح الموافقة على استكمال إجراءات إصدار تراخيص التشغيل أو تجديدها للمنشآت الصناعية، والحفاظ على منظومة الصرف الصحي وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.

وأوضح الموقف الحالي للمنشآت الصناعية في نطاق خدمة شركة القاهرة والبالغ عددها 14 ألف منشأة، وإجمالي المنشآت المكودة 12 ألف و673 منشأة بنسبة تغطية 90%، وبلغ عدد المنشآت المخالفة التي تم منحها مهلة لتوفيق الأوضاع 450 منشأة وتم توفيق أوضاع 387 منشأة، وصدر قرار إزالة وصلة الصرف لـ36 منشأة.