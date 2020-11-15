عمرو عرفة ينتقد الخدع البصرية في "ما وراء الطبيعة"

أشاد المخرج عمرو عرفة بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي عرض خلال الأيام الماضية على منصة نتفليكس، بطولة أحمد أمين، وإخراج عمرو سلامة، إلا أنه انتقد استخدام الخدع البصرية.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه بتويتر: "ما وراء الطبيعة خطوة كبيرة للدراما المصرية، عمرو سلامة خطوة كبيرة في مشوارك الإخراجي والإنتاجي، أحمد أمين خطوة كبيرة في مشوارك الفني أبهرتني، الغوريلا خطوة للوراء في صناعة الخدع البصرية".

يعد إنتاج مسلسل ما وراء الطبيعة، تكريم متأخر لـ"العراب"، وحلم يتحقق بعد رحيله؛ إذ حاول أن يحققه بنفسه عام 2006، لكنه كان يتعطل لأسباب إنتاجية وعقبات متتالية.

وبدأت بوادر المسلسل منذ أعلنت منصة نتفليكس في عام 2019، تحويل سلسلة ما وراء الطبيعة إلى عمل درامي، يعرض على منصتها، بداية من اليوم الأربعاء، يشاهده مئات الملايين من كل أنحاء العالم.

ومنذ إعلان الخبر، قوبل باستحسان على المستويات كافة، خاصة أن تحويل السلسلة إلى عمل تلفزيوني، يحدث ببساطة؛ "لأن الروايات مكتوبة بعين سينمائية لاقطة، وهي سر جاذبية كتابات أحمد خالد توفيق، التي لا تُقاوم؛ إذ أنك تقرأ وكأنك ترى"، بحسب ما كتبه الدكتور أيمن الجندي، في أحد مقالاته.

وتأتي أهمية المسلسل، ليس من كونه يخص أحمد خالد توفيق وقرائه وحسب، وإنما أيضا من كونه أول عمل مصري يعرض على منصة نيتفليكس العالمية، ومن المتوقع يفتح الباب لأعمال مصرية تالية سواء على المنصة ذاتها أو غيرها من المنصات الرقمية المهمة في العالم.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة"، بطولة أحمد أمين في شخصية رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم العنيد الذي يواجه مغامرات في أجواء الرعب، ورؤية وإخراج عمرو سلامة، وشارك في إنتاجه محمد حفظي.