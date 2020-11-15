4 سيناريوهات لاستكمال الدراسة حال إغلاق المدارس بسبب كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع العديد من السيناريوهات البديلة لاستكمال العام الدراسي الجديد 2020-2021، حال إغلاق المدارس بسبب حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنّ إغلاق المدارس على مستوى الجمهورية مرتبط بزيادة أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا يوميا، طبقا لبيان وزارة الصحة اليومي، موضحا أنّه حتى الآن الوضع الصحي بالمدارس ممتاز ولا داع لأي قلق، كما يلي:

- السيناريو الأول: تعليق الدراسة بالمدارس، واستمرار العام الدراسي بشكل طبيعي من خلال شرح المناهج بمختلف مراحل التعليم من المنازل عبر القنوات التعليمية، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

- السيناريو الثاني: التوسع في القنوات التعليمية عبر شاشات التليفزيون لشرح المواد والمناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم سواء الابتدائية والإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية، على أن تحدد الوزارة أسماء القنوات والمواد الخاصة بها، بمعنى أنّ كل قناة تعليمية تشرح المناهج لكل مرحلة تعليمية على حدة.

- السيناريو الثالث: حال عدم زيادة الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، يظل الطالب على النظام الحالي المعروف بـ"النظام المتنوع"، بين حضور 3 أيام ودروس أون لاين يومين.

- السيناريو الرابع: استمرار الدراسة أون لاين بالمنازل، مع الالتزام الكامل بشرح المناهج، على أن تعين الوزارة معلمين متميزين لشرح المناهج الدراسية بمختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق قناتين لطلاب الثانوي العام والفني، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث وشرح المناهج الدراسية، إلى جانب بنك المعرفة المصري بالنسبة لطلاب الثانوي العام، موضحة أنّه عقب إطلاق القناتين سيصبح جميع الطلاب في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي والدبلومات الفنية، لديهم القدرة على متابعة شرح المناهج عبر القنوات التعليمية بالمنازل.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ القنوات التعليمية الجديدة ستساهم في تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة، لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسعى جاهدة لتنفيذ خططها المحكمة لإنجاح العام الدراسي الجديد، ولا يوجد أي مشكلات داخل المدارس خلال سير اليوم الدراسي.

وأكد مجاهد، لـ"الوطن"، أن الحديث المتكرر عن إلغاء العام الدراسي الجديد بسبب الموجة الثانية من كورونا غير صحيح، مشددا على ضرورة ألتزام جميع الطلاب والمعلمين والإداريين بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.