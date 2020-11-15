الخريطة الكاملة لمستشفيات فرز وعزل حالات اشتباه كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، وصول عدد مستشفيات فرز وعزل حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، لـ320 مستشفى.

وقالت الوزارة أن الحالات البسيطة المصابة بالفيروس سيصرف لها العلاج وتلقي الجرعات بالمنزل في معزل عن باقي أفراد الأسرة، لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة والشديدة، يتم حجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.

وحصلت "الوطن" على الخريطة الكاملة للمستشفيات الـ320 على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمساعدة المواطنين على سرعة الوصول إلى المستشفى في حالة الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تزامنا مع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا والدخول فى الموجة الثانية للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى امس.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و 6442 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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