نجل حسن يوسف يكشف الحالة الصحية لوالده

قال عمر حسن يوسف، إن والده الفنان الكبير حسن يوسف، بخير وصحته في أحسن حال.

وبشأن ما تردد في الساعات الماضية حول تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير حسن يوسف، قال نجله عمر في تصريحات لـ "الوطن"، إن هذه الأمور لا أساس لها من الصحة "والدي بخير، وصحته عال وزي الفل والحمدلله مفيش أي حاجة، ولا يشكو من أي شيء، وشوفته النهاردة وكلمته".

ويحتفل الفنان القدير حسن يوسف في شهر ديسمبر المقبل بعيد ميلاده الـ 85.

ويعد حسن يوسف، أحد أبرز أيقونات زمن الفن الجميل، وقدم مايزيد عن 200 عمل فني، مع كبار النجوم، منهم عبدالحليم حافظ، عماد حمدي، أحمد رمزي، شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، يوسف فخرالدين، عمر الشريف.

وتعاون الفنان حسن يوسف، مع عدد من جميلات الزمن الجميل، أبرزهن شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، سهير رمزي، زبيدة ثروت، لبنى عبدالعزيز، نجلاء فتحي.

من أبرز أعمال حسن يوسف السينمائية "للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، الزواج على الطريقة الحديثة، أنا حرة، كلهم أولادي، ليلة لاتنسى، الجبان والحب، نساء ضائعات، الكدابين التلاتة، فتاة الاستعراض، شهر عسل بدون إزعاج، خان الخليلي، اللقاء الثاني، شقة الطلبة".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها حسن يوسف "زينب والعرش، ليالي الحلمية، إمام الدعاة، الضاهر، زهرة وأزواجها الخمسة".

وتم اختيار 4 أفلام للفنان حسن يوسف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1966 "في بيتنا رجل، أم العروسة، الخطايا، أنا حرة".

تزوج الفنان حسن يوسف من الفنانة المعتزلة شمس البارودي وأنجب منها 4 من الأبناء، ويعمل أحدهما بمجال التمثيل وهو الفنان الشاب عمر حسن يوسف.