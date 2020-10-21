حسن عابدين مشوار فني بدأ بـ"نرجس" ودعمه يوسف وهبي

يعتبر الفنان حسن عابدين، من فناني الزمن الجميل حيث استطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكانت بداية الفنان حسن عابدين وهو في مرحلة الشباب عام 1950 حينما إنضم إلى فرقة المسرح العسكري والتي قدم معها عدد من العروض المسرحية الناجحة، ومن ثم انضم إلى فرقة "المسرح الحديث" في عام 1961.

كما تعاون الفنان حسن عابدين مع الفنان الكبير يوسف وهبي في مسرحية عام 1969 وهي مسرحية "بنت الهوى" من تأليف وإخراج يوسف وهبي، وكان يوسف وهبي قد ضمه إلى فرقة "رمسيس" لما قد شاهده من موهبة حقيقية يتمتع بها.

وجاءت مشاركة الفنان حسن عابدين في مسرحية "نرجس" عام 1975 والتي تعتبر شهادة ميلاد له لدى الجمهور فقد حقق من خلالها نجاحا كبيرا ومنها عرفه الجمهور، والمسرحية مستوحاه من مسرحية فرنسية للكاتب جان أنوى وكتبها ومصرها سيد خميس وأخرجها عبد الرحيم الزرقاني، وشارك في بطولة المسرحية "سهير البابلي، رشوان توفيق، زوزو ماضي وشعبان حسين".

وانطلق بعد ذلك الفنان حسن عابدين في مشواره الفني، فشارك في عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات كما قدم عدد من المسرحيات كان من أبرزها "عش المجانين، واحد لقى شقة" ومسرحية "ع الرصيف" مع المخرج جلال الشرقاوي.

كما كانت من أبزر أفلامه السينمائية التي شارك بها "درب الهوى، ريا وسكينة، الأشقياء، فيفا زلاطا و على من نطلق الرصاص"، وقدم الفنان حسن عابدين عدد من المسلسلات التي حققت شهرة واسعة مع كبار الفنانين مثل "أبنائي الأعزاء شكرا، أنا وأنت وبابا في المشمش، أرض النفاق".

رحلة فنية استمرت لما يتجاوز الثلاثون عاما قدم من خلالها الفنان حسن عابدين العديد من الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدي والتراجيدي والتي حقق فيها جميعا نجاحا جعله قريبا من الجمهور، ورحل عن عالمنا في 5 نوفمبر عام 1989 عن عمر ناهز 58 عاما بعد معاناة مع المرض وكانت اخر الأفلام التي شارك بها فيلم "عنبر الموت" أمام الفنان الراحل نور الشريف ومن إخراج أشرف فهمي.