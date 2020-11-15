المهن التمثيلية: "حسن يوسف بخير وفي منزله"

رد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، عما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير حسن يوسف.

وقال "مكرم" لـ"الوطن"، إن حسن يوسف بخير، وصحته جيدة، ولا أساس من الصحة لتلك الشائعات، وهو بخير في منزله.

ومن جانبه قال نجله عمر في تصريحات لـ "الوطن"، إن هذه الأمور لا أساس لها من الصحة: "والدي بخير، وصحته عال وزي الفل والحمدلله مفيش أي حاجة ولا يشكو من أي شئ، وشوفته النهاردة وكلمته".

ويحتفل الفنان القدير حسن يوسف في شهر ديسمبر المقبل بعيد ميلاده الـ 85 باعتباره من مواليد 1934.

ويعد حسن يوسف، أحد أبرز أيقونات زمن الفن الجميل، وقدم مايزيد عن 200 عمل فني، مع كبار النجوم، منهم عبدالحليم حافظ، عماد حمدي، أحمد رمزي، شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، يوسف فخرالدين، عمر الشريف.

وتعاون الفنان حسن يوسف، مع عدد من جميلات الزمن الجميل، أبرزهن شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، سهير رمزي، زبيدة ثروت، لبنى عبدالعزيز، نجلاء فتحي.

من أبرز أعمال حسن يوسف السينمائية "للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، الزواج على الطريقة الحديثة، أنا حرة، كلهم أولادي، ليلة لاتنسى، الجبان والحب، نساء ضائعات، الكدابين التلاتة، فتاة الاستعراض، شهر عسل بدون إزعاج، خان الخليلي، اللقاء الثاني، شقة الطلبة".

تزوج الفنان حسن يوسف من الفنانة المعتزلة شمس البارودي وأنجب منها 4 من الأبناء، ويعمل أحدهما بمجال التمثيل وهو الفنان الشاب عمر حسن يوسف.

من أكثر أدواره نجاحا وهو مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومن بعدها اكتفى بالمشاركة في المسلسلات والدراما التليفزيونية وأغلبها الدينية.