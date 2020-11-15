اختبارات إجبارية لـ"كورونا" في هونج كونج.. والسجن 6 أشهر للممتنعين

بدأت في هونج كونج اختبارات إجبارية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد يواجه الممتنعون عقوبات تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامات مرتفعة.

وقد يضطر الرافضون للخضوع للاختبار الأولي إلى دفع غرامة ألفي دولار من عملة هونج كونج (257 دولارا أمريكيا)، وفي حال الإصرار على الرفض ترتفع الغرامة إلى 25 ألف دولار من عملة هونج كونج أو السجن ستة أشهر.

وأعلنت الحكومة، أمس، التدابير الجديدة للسيطرة على ما سمته "الموجة الرابعة" من إصابات "كورونا"، وتضمنت إخضاع الفئات الأكثر عرضة للإصابة أو الفئات المتعاملة معهم من خلال العمل أو المخالطة لاختبارات إجبارية.

وبموجب التدابير الجديدة، سيكون للأطباء سلطة مطالبة المرضى الذين يعانون من أعراض بالخضوع لاختبار الفيروس. وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع حالات الإصابة القادمة من الخارج وتفشي الإصابات محليا أيضا.

وتبدأ الأسبوع المقبل ما تسمى بـ"فقاعة سفر" بين حكومة هونج كونج وسنغافورة، ما يتيح للمسافرين التنقل بين الجانبين دون الحاجة إلى الخضوع لحجر صحي، وهو الأول من نوعه بالنسبة لهونج كونج.

وبداية من الجمعة، سيكون إلزاميا على أي شخص يصل من دول أخرى غير الصين وماكاو وتايوان الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين في أحد الفنادق.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، فيما تلقت تقارير عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 86 ألفا و338 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و 634 شخصا.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5 آلاف و444 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و187 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.