واشنطن تعلق العمل بثلاث اتفاقيات مع هونج كونج

أعلنت الولايات المتحدة، تعليق العمل بـ3 اتفاقيات ثنائية مع هونج كونج، ضمن إجراءات تنفيذية، ردًا على فرض الحكومة الصينية قانون الأمن القومي، الذي وصفته واشنطن بأنه سحق حريات مواطني هونج كونج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم، إن هذه الاتفاقيات شملت تسليم المجرمين الهاربين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والإعفاءات الضريبية المتبادلة على الدخل من التشغيل الدولي للسفن.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن هذه الخطوات تؤكد قلق واشنطن العميق من أن الحزب الشيوعي الصيني قوض الحكم الذاتي لهونج كونج، وهو ما وعدت به بكين، وأن الإدارة الأمريكية قررت تعليق المعاملة التفضيلية للجزيرة.