"خبير وطبيب رياضي".. من هو الفريق المعالج لمحمد صلاح من كورونا؟

ظهرت العديد من التساؤلات بعد إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، عن اسم الفريق الطبي الذي يتولى علاج النجم العالمي، الذي يقيم حالياً في مصر لقضاء فترة عزله بأحد فنادق القاهرة.

وترصد السطور التالية، معلومات عن الفريق الطبي المعالج للنجم محمد صلاح، أبرزهم الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، والدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب المصري لكرة القدم.

حسام حسني خبير مكافحة كورونا

استشاري أمراض صدرية.

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

قدم طلبًا للتطوع برفقة ابنه لتجارب لقاح كورونا السريرية.

يشرف حاليا على متابعة الحالة الصحية للنجم محمد صلاح لحظة بلحظة منذ إعلان إصابته بكورونا رسميا.

محمد أبو العلا طبيب المنتخب القومي

تخرج في كلية الطب، جامعة القاهرة، عام 2009.

حاصل على درجة الماجستير في جراحة العظام، جامعة عين شمس 2015.

تخصص في طب العظام والرياضة وحصل على شهادة الطب الرياضي من برشلونة.

دبلوم المهنية في الطب الرياضي من قبل AICDP 2014.

طبيب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم من نوفمبر 2015 حتى الآن.

طبيب فريق الناشئين بالنادي الأهلي الرياضي من يوليو 2013 إلى نوفمبر 2015.

لدية 10 أعوام من الخبرة العملية.

عضو في (OA (FISA.

عضو الجمعية المصرية لتنظير المفاصل (EGAA).

عضو اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قال إنّه تلقى مكالمة تليفونية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكذلك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للذهاب إلى مقر إقامة اللاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لتقييم حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسني، في تصريحات تليفزيونيه له، أنّه تعامل مع حالة صلاح كأي مريض عادي، وطُلب منه عمل أشعة مقطعية وتحليل للدم، وصاحبه حتى "دار الشفاء" وهي إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتم عمل أشعة مقطعية وتحليل، والذي أظهر نقص لدى محمد صلاح في كرات الدم البيضاء.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنّ حالة محمد صلاح بسيطة، وعلى هذا الأساس تم صرف علاج له من البروتوكول المصري، كما أنّ الدكتورة هالة زايد تواصلت مع اللاعب هاتفيًا.

وتابع: "إحنا واثقين إن العلاج ده هيجيب له الشفاء التام"، موضحًا أنّه جرى إرسال التقارير والفحوصات الطبية الكاملة الخاصة باللاعب لنادي ليفربول الإنجليزي.