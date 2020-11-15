طلع يدفي الزغاليل من البرد.. صاحب أشهر برج في المنصورة عاش للحمام ومات معاه

تربية الحمام هواية تبدأ من الأقفاص حتى الأبراج متعددة الأدوار، يسكنها الغاوون أكثر من الطيور، يحادثونهم ويشاركونهم أحلامهم وآلامهم، يعيشون إليهم ويموتون رفقتهم، مثلما حدث مع كابتن محمد حسان، الذي تداولت مصر سيرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين امتلاكه أكبر برج حمام في المنصورة ومات بداخله بفعل الرياح الشديدة والأمطار التي اجتاحت محافظة الدقهلية مساء أمس.

أبراج الحمام منتشرة في مدينة المنصورة وخاصة منطقة الحسينية، التي كان يسكنها السبعيني محمد حسان ويعلو منزله برج الحمام الخشبي الذي قيل إنه امتد لـ11 دورا، ومعروف أنه غاوي تربية الحمام، حسب حديث أحمد الشرقاوي، نائب مدينة المنصورة، لـ"الوطن"، الذي سارع للتواجد في مقر سقوط برج الحمام مساء أمس، وكان صاحب البرج متواجدًا بداخله أثناء السقوط، لمعرفة الجميع بحبه الشديد لهم ومراعاتهم، مُفسرًا تواجده رغم الطقس السيئ بأن الجميع لم يتوقع والطقس كان مفاجأة.

جثمان صاحب برج الحمام وجدوه على سطح البيت المقابل للبرج، إذ يقول الشرقاوي إن جزءًا من البرج مع صاحبه "حسان" سقط على سطح البيت المقابل في نفس الشارع وتوفي في الحال، مشيرًا إلى سقوط برج حمام آخر فوق أحد الأسطح على مجموعة من السيارات، ما أدى إلى تقطع أسلاك كهرباء، خاصة أن أغلب أبراج الحمام في المنصورة مصنوعة من الخشب وليس الطوب الزراعي مثلما يوجد في المناطق الريفية.

"كان مجنون بالحمام"، توصيف أطلقه سيد جودة، صديق الراحل محمد حسان، لـ"الوطن"، موضحًا به هوس صاحبه وعشقه لتربية الحمام، وأنها لم تكن بهدف التجارة ولكنها هواية فقط، اشتهر بها في المنصورة بأكملها.

"حسد ولا أمطار"، تعليق انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصاحبًا بـ"سكرين شوت" من أحد الحسابات التي نشر صاحبها قبل يومين صورة يزعمون عودتها لبرج الحمام الذي كان يمتلكه محمد حسان، وصاحب المنشور معلقًا "غية حمام في المنصورة 16 دور"، وربط البعض بين الصورة وموت صاحب البرج بعدها بأيام قليلة.

المهندس حسام محمد صاحب المنشور المتداول عن غية الحمام المنسوبة لحسان، أوضح لـ"الوطن"، حصوله على صورة البرج من أحد أصدقائه في مدينة المنصورة الذي أبلغه أن برج الحمام هذا مشهور جدا لديهم، والمهندس القاهري مهتم بنشر كل الصور المميزة في أشكالها الهندسية وعليه شارك أصدقاءه المنشور منذ عام مضى وتحديدا في 13 نوفمبر 2019، وأنه منذ يومين فقط عاود نشره مرة أخرى.