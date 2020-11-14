عاجل.. سقوط أول ضحايا الأمطار في الدقهلية

شهدت مدينة المنصورة سقوط أول ضحايا الشتاء بها هذا العام وإصابة آخر في سقوط برج حمام وبداخله صاحبة من الدور الخامس علي سيارتين تسبب الانهيار في تحطمهما وذلك إثر سقوط برج حمام من أعلى منزل بمنطقة الحسينية في محافظة الدقهلية، بسبب الأمطار الثلجية والرياح الشديدة التى تعرضت المحافظة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث ، بسقوط برج حمام وكان بداخله صاحبه من الدور الخامس بمنطقة "الحسينية" دائرة قسم شرطة أول المنصورة، بسبب الرياح والأمطار الغزيرة

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الواقعة وتبين سقوط برج الحمام بالكامل فى شارع يوسف البغدادي المتفرع من منطقة الحسينية وكان بداخله صاحبه ويدعى "محمد حسان، 72 سنة، موظف على المعاش"، والذى سقط أسفل أنقاض البرج وبإخراجه تبين مصرعه كما تسبب فى إصابة أحد المارة الذى تصادف مكانه بالمكان وكذلك تحطم سيارتين.أسفل البرج تصادف وقوفهما في الشارع لحظة انهيار البرج.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق متصل سقطت نخلة ضخمة في شارع سعد زغلول بمنطقة حي شرق المنصورة، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وجري رفعها وإعادة فتح الشارع بواسطة الجهاز التنفيذي لحي شرق.

وخرج هاني أحمد نائب رئيس حي شرق المنصورة، ومعه فريق العمل التنفيذي المرافق له، ولودر، وتمكنوا من إزالة النخلة وفتح الطريق.

وسقطت إشارة المرور المواجهة لإستاد المنصورة الرياضي، نتيجة الرياح الشديدة مما تسبب في غلق اتجاه بشارع الجيش وانتقل الجهاز التنفيذ للحي وتمكن من إزالة الإشارة إلي جانب الشارع لحين إعادة إصلاحها.

وتعرضت محافظة الدقهلية الليلة لأمطار ثلجية تسببت في غرق الشوارع والأماكن المنخفضة بها ودخلت مياه الأمطار بعض المحلات التجارية والبيوت وتسببت في وقوع عدد من الحوادث مما تسبب في تحطم عدد من السيارات.