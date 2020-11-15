كيف تتسوق بشكل آمن في البلاك فرايداي دون ضياع بياناتك أو أموالك؟

بالتزامن مع العروض والخصومات التي تقدمها المواقع الإلكترونية وماركات العلامات التجارية الشهيرة على الإنترنت خلال البلاك فرايداي، المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي.

وتقدم "الوطن" بعض النصائح للتسوق بشكل آمن والحفاظ على سرية بياناتك وعدم التعرض لعمليات النصب أو الاختراق، وفقًا للمهندس محمد الجندي، خبير أمن المعلومات وخبير مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني بالأمم المتحدة.

- يفضل قبل التسوق اختيار المواقع ذات السمعة الجيدة والآمنة، بالرجوع إلى آراء العملاء ومراجعاتهم وتجاربهم في الموقع، ويمكنك الاطلاع على أكثر المواقع الإلكترونية أمانًا للتسوق خلال البلاك فرايداي من هنـــــــــــا.

- تعد المواقع الإلكترونية التني تنبثق منها العديد من الإعلانات، والتي تأخذك إلى المزيد من المواقع الفرعية فرصة سهلة لاختراق بياناتك.

- يراعى عند التسوق الإلكتروني باستخدام الموبايل أو جهاز الكمبيوتر، أن يكون مؤمّن تمامًا ببرامج حماية الفيروسات ومنع التجسس.

- بمجرد الدخول على الموقع المراد التسوق من خلاله، تأكد جيدًا من وجود قفل الأمان بالموقع وأن يحتوي الرابط على صيغة Https بدلًا من Http والتي تعني أن الموقع يدعم خاصية تشفير بيانات العملاء، ولمزيد من الأمان يستطيع المستخدم الضغط على رمز القفل للتأكد من سلامة الموقع والاطلاع على الشهادات الأمنية الحاصل عليها.

- يفضل في حال الدفع الإلكتروني، ألا تستخدم البطاقة الائتمانية الخاصة بك، والتأكد من أنّها غير مرتبطة بحساب مفتوح على البنك حتى لا يتعرض لعمليات النصب والسحب العشوائي للرصيد.

- يكون البديل لبطاقتك الائتمانية الخاصة عند التسوق، استخدام رقم بطاقة ائتمان افتراضية، وهي التي تسمح لك بالتسوق عبر الإنترنت دون أن تكشف عن رقم حسابك الحقيقي، حيث تقدم العديد من البنوك هذا النوع من أرقام بطاقات الائتمان المؤقتة التي تسمح لك بتحديد المبلغ والوقت المحدد لعملية الشراء ويكون لها حد أقصى منخفض للإنفاق.

- يجب أن يكون المُتسوق على دارية تامة بالرصيد الموجود في بطاقته الائتمانية، وأن يراقب حسابه جيدًا من خلال إنشاء حساب خاص على البنك الذي يتعامل معه مرفق برقم تليفونه الخاص لمراقبة العمليات التي تتم من خلال البطاقة، والتأكد من أنّ الكمّية المصروفة تتوافق والمبلغ المجتزأ من الحساب.