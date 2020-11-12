غرامة تصل لمليوني جنيه.. طريقة الإبلاغ عن إعلان مضلل في "البلاك فرايداي"

في ظل جشع بعض المحلات التجارية واستغلالها فترة "البلاك فرايداي" بالتلاعب في الأسعار، أعلن جهاز حماية المستهلك خطته لمواجهة ذلك من خلال حث المواطنين للإبلاغ عن الإعلانات المضللة وخداع المستهلكين، والتي تصل عقوبتها المالية من 30 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه.

ووفقا لتصريحات أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى وبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، ناشد الجهاز المواطنين بالتوجه إلى المتاجر الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة، والتوجه حال وقوع ضرر إلى جهاز حماية المستهلك.

وتقدم "الوطن" لقراءها كيفية الابلاغ عن الاعلان المضلل في البلاك فرايداي مع اقتراب انطلاقه.

كيف تتقدم بشكوى

أوًلا: ينصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديا.

ثانيًا: حال عدم الاستجابة لشكواك في مكان الشراء يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

ثالثا: حال رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك تقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز وهو (19588) من خلال أي خط أرضي مع العلم أنّ الخط الساخن يغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية.

- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170، من خلال التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

- إرسال شكواك إلكترونيا بالضغط هنا.

- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- إرسال شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880 .

- أخيرًا لابد من إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى على رقم واتس 01281661884.