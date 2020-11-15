ضبط سيارة و13 تروسيكلا ألقت مخلفات بناء بالطريق العام

تمكنت إدارة الرصد البيئي بحي غرب الإسكندرية، اليوم، من ضبط سيارة نقل و13 تروسيكلًا أثناء إلقائها الردم والمخلفات بالطريق العام، ما يشوه المظهر الجمالي والحضاري.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى التحفظ على السيارة والمركبات المضبوطة بشارع 218، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت "شعبان"، في تصريح لها، اليوم الأحد، إلى أن إدارة الرصد البيئي بالحي ستواصل المتابعة اليومية لرفع المخلفات، حفاظًا علي البيئة وصحة المواطن.

وناشدت رئيس حي غرب الإسكندرية المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أرقام أي سيارة أو تروسيكل يلقي الردم والمخلفات بشوارع الحي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، جهود تصريف مياة الأمطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات بوادي القمر بمنطقة الدخيلة، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة صباح باكر اليوم.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن مياه الأمطار الغزيرة التي تراكمت على مدار الساعة الماضية قد فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وتم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

على الصعيد ذاته، شدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

ووجه محافظ الإسكندرية كل الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث، واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كل شكاوى المواطنين.