تجريع 209 آلاف تلميذ بمدارس الإسكندرية ضد الديدان المعوية

قال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أنهت بنجاح الأسبوع الأول لحملة تجريع تلاميذ المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال بالإسكندرية ضد الديدان المعوية، مثل الدودة الدبوسية والاسكارس، في إطار الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية، والتى تقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف "عبد الغني"، في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، أنه تم تجريع 209 آلاف تلميذ بمدارس الإسكندرية، رغم ظروف الطقس السيىء الذي تتعرض له المحافظة حاليًا، خاصة مع هطول أمطار غزيرة علي المدينة الساحلية.

وأوضح "عبد الغني"، تجريع 186 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية من ضمنهم 77 ألف بالمناطق الريفية، و23 ألف تلميذ برياض الأطفال منهم 2600 بالمناطق الريفية.

وأكد الدكتور هشام الفيشاوي، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن الفرق الطبية تمر على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة، وهى عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذو طعم مقبول.

وناشد "الفيشاوؤ" أولياء الأمور بضرورة حضور أطفالهم للمدارس لاتمام تجريعهم حرصا على صحتهم، مؤكدًا أن الفرق الطبية ستواصل المرحلة الثانية وذلك لتجريع باقي التلاميذ، وذلك حفاظاً علي صحة وسلامة الأطفال الصغار ومنع إصابتهم بأى أمراض.

وأكد وكيل الوزارة على جميع المدارس بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكيد على التهوية فى الفصول والنظافة العامة للمدراس ودورات المياه والتباعد الجسدى للطلاب فى الفصول، مع التأكيد على ارتداء الكمامة طوال فترة التو اجد بالمدرسة، وإبلاغ الزائرة الصحية عن أي حالات بالمدرسة للاشتباه بكورونا، والإبلاغ الفوري لغرف العمليات وولي الأمر، مع تحديد غرفة لعزل الطالب لحين وصول ولي الأمر.

كما أكد ضرورة إعطاء التوجيهات لأولياء الأمور بعدم نزول الطلاب للمدرسة في حال ظهور أعراض، مثل الحمى أو صعوبة التنفس أو السعال الجاف أو الإسهال، والابلاغ الفوري عن المخالطين لحالة إيجابية بالمنزل وعدم الذهاب للمدرسة.