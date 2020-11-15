غرفة السياحة: الاكتشافات الأثرية تزيد إقبال السياح على زيارة مصر

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الاكتشافات الأثرية التي ظهرت مؤخرا بمنطقة سقارة، أكبر دعاية للسياحة المصرية خلال فترة الركود السياحي التي يمر بها العالم حاليا.

وأضاف غنيم، لـ"الوطن"، أنّ الاكتشافات أعادت تركيز العالم على الحضارة المصرية القديمة، من خلال نقل وكالات الأنباء والقنوات العالمية لمراسم اكتشاف الثروات التي تمثل إرثا ثقافيا وحضاريا للعالم بأسره.

وأوضح غنيم، أنّه يتوقع أن تسهم تلك الاكتشافات فضلا عن الافتتاح المتوقع للمتحف المصري الكبير خلال العام المقبل، في زيادة الحركة السياحية الوافدة من الخارج لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية المصرية.

وتوقع أيضا أن تحظى القاهرة والأقصر وأسوان بحصة كبيرة من الزائرين لمصر خلال عام 2021، لافتا إلى أنّ التدفقات السياحية ستبدأ في التوافد نهاية مارس المقبل، وتبلغ ذروتها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام المقبل.

ولفت إلى أنّ تكرار اسم مصر مرتبطا بتلك الاكتشافات عبر نشرات الأخبار وصفحات الجرائد العالمية، سيكون له أثر كبير في تغيير الصورة الذهنية لمصر لصورة إيجابية، كما يبرز الحضارة المصرية القديمة التي لا تزال إلى الآن محط إعجاب مئات الملايين من مختلف دول العالم، كما تؤكد أنّ الحضارة العظيمة لم تبح بأسرارها كاملة حتى الآن.

وأوضح أنّ تنوع الاكتشافات يثري المدن السياحية في مصر، وقد يعيد المدن المصرية الحاضنة للآثار لما كانت عليه خلال الألفية الماضية من تصدرها للمقاصد السياحية بمصر.

عجمي: القاهرة ستكون في صدارة المدن المصرية بعد افتتاح المتحف الكبير

من جانبه، قال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركة السياحة بالصعيد، إنّ الاكتشافات الأثرية الأخيرة سيوضع معظمها بالمتحف المصري الكبير، ما يزيد نسب إقبال السياح على زيارة القاهرة الكبرى فور افتتاح المتحف لرؤية تلك الكنوز.

وتوقع حدوث زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر، عقب طرح المصل الخاص بكورونا في الأسواق خلال الشهور القليلة المقبلة، موضحا أنّ تلك الاكتشافات تدل على أنّ الحضارة المصرية القديمة لا تنضب.

وشهدت الشهور الماضية، إعلان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، العديد من الاكتشافات الأثرية الكبيرة بمنطقة أهرامات سقارة، والتي قدّرها العناني بأنّها تمثل 1% فقط من الثروات الموجودة بتلك المنطقة.