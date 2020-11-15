إزالة عقار مخالف من 10 طوابق غرب الإسكندرية 

شن حي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة عقار مخالف بشارع التوفيقية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار مكون من طابق أرضي وتسعة طوابق علوية، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

واضافت "شعبان" أنه جرى إزالة الطوابق من الثالث إلى التاسع علوي، فيما يواصل مقاول الهدم إزالة الطوابق الأرضي والأول والثاني علوي.

وأشارت رئيس حي غرب، إلى أنه سيجرى التصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على أعمال البناء بالعقار المشار إليه.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بإيقاف إصدار أي تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بكافة الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارا من أبريل الماضي.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المصالحات التي تتم في مخالفات البناء تصب في مصلحة المواطن، والأموال التي يتم جمعها، تعود مرة أخرى، لإعادة هيكلة ومعالجة البنية التحتية التي تعاني الآن بسبب العشوائية في مخالفات البناء.

وأضاف "الشريف"، أن التخفيض في المحافظة وصل لـ50% للمخالفة في المتر بمختلف أنحاء المحافظة وهذا يعد أقصى تخفيض ممكن نصل له، موضحًا أن الإنفاق على البنية التحتية التي تعاني من رصف طرق ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي تتطلب أموالًا طائلة، ولذلك سيتم توجيه كافة الأموال المحصلة من مخالفات البناء، إلى معاجلة البنية التحتية.