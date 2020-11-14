محافظ الإسكندرية: أمطار اليوم 7 أضعاف المعتاد.. وغدا يوم دراسي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن النوات في المحافظة ستستمر حتى شهر مارس المقبل، حيث إن النوة الحالية هي "نوة المكنسة"، وشهدت المحافظة على إثرها هطول أمطار غير مسبوق، قيمت بـ7 أضعاف ما شهدته المحافظة من قبل.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن المحافظة وقبل بدء فصل الشتاء تقوم بتطهير كافة البالوعات الخاصة بالصرف الصحي و"الشنايش"، حيث أن الطاقة الاستيعابية للمحافظة من المياه الخاصة بالصرف هي تصل لـ1.3 مليون متر مكعب، ولكن وبسبب نزول 7 مليون متر مكعب جرى الاستعانة بـ110 سيارة لشفط المياه من شوارع المحافظة، موضحا أن ذلك يجري بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية حيث يجري الاستعانة بسيارت الشفط الخاصة بهم لشفط المياه الموجودة في الشوارع.

وأكد أنه تم تعطيل المدارس اليوم السبت، بسبب هطول تلك الأمطار الكثيفة، ولكن سيتم استئناف اليوم الدراسي مع بداية، الغد، وذلك لأن الهيئة العامة للأرصاد أكدت وجود أمطار خفيفة لن تعيق عملية سير الطلاب لمدارسهم أواليوم الدراسي بشكل عام.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، اليوم السبت، وفق التقارير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بخصوص حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

وجاء ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.