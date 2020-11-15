محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية بمستشفى الشيخ زايد بـ5 ملايين

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الشيخ زايد المركزي، وذلك احتفالًا باليوبيل الفضي لمدينة الشيخ زايد ومرور 25 عامًا على إنشائها.

وأكّد محافظ الجيزة، أنَّ المبنى يسهم في تقديم خدمات طبية ورعاية صحية أفضل للمواطنين حيث يضم 15 عيادة متعددة التخصصات تقدم خدمات طبية وفقًا لمعايير الجودة إضافة إلى 3 صيدليات لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى و3 عيادات أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة وعيادتان علاج طبيعي وعيادة رمد وعدد من المكاتب الإدارية والاستقبال وأماكن الانتظار المعدة بالكامل لاستقبال المترددين على المستشفى وذلك بتكلفة انشائية بلغت 5 ملايين جنيه.

وقال محافظ الجيزة، إنَّ الافتتاح يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وفي إطار خطة المحافظة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الاستفادة القصوي من كل الموارد وتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية لمختلف قطاعات المحافظة، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى المترددين على المستشفي والتعامل الجيد واللائق معهم والتخفيف عليهم.

وأشاد محافظ الجيزة، بالجهود المبذول من قبل مختلف الجهات والتي ساعدت على إنهاء الأعمال بمبنى العيادات الجديدة بمستشفى الشيخ زايد وفق أعلى معايير الجودة وعلى رأسها جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة والمشاركين من المجتمع المدنى.

ورافق محافظ الجيزة، خلال الافتتاح، اللواء مصطفى فهمي رئيس جهاز الشيخ زايد والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة والمهندس محمد إدريس رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس والدكتورة مايسة سمير، مدير المستشفى المركزي وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

من جهته، أشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة إلى أنَّ المبنى يضم تخصصات الباطنة والجلدية والأطفال وتنظيم الأسرة والنساء وجراحة العظام والأنف والاذن والسونار والنفسية والتخاطب والرمد، إضافة الي عيادات الأسنان والعلاج الطبيعي.