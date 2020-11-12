محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع النيل والمحاور المرورية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم، اليوم، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، فى ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير.

شملت جولة محافظ الجيزة، شوارع "قره بن شريك والنيل والسودان والمنشية والمنصورية والمريوطية والاسكندرية الصحراوى واللبينى والمحولات" وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية، واللمسة الجمالية، فى ضوء الخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضاري والجمالي وتحسين الرؤية البصرية لها.

وخلال تفقدة كورنيش النيل، كلف المحافظ بمراجعة التراخيص الصادرة للمطاعم والمراكب والمراسي النيلية والعائمات المتواجدة بطول الشارع ومدي الالتزام بشروط التراخيص الممنوحة لاي منشأه، وشدد على مراجعة رسوم ساحات الانتظار المتواجدة امام المطاعم والنوادى النيلية والنظر فى كيفية تحقيق العائد الاستثماري منها بعد اكتمال أعمال التطوير.

كما وجه رئيس حي الدقي إلى تنفيذ إزاله فورية لمطبخ تابع لمطعم لإقامته بالمخالفة بمسار رصيف المشاه بشارع النيل وإيقاف أعمال بناء مخالف لإستراحة غير مرخصة بمحيط أعمال التطوير، وكلف المحافظ مديرية الطرق وحييّ العجوزة والدقى بتوجيه إنذار لكل العائمات والنوادى النيلية لتوفيق أوضاعها والالتزام بالتراخيص الممنوحة وإزالة أي أسوار وكل ما يحجب رؤية النيل لما لذلك من أهمية للمظهر العام للطريق ومتنفس حضارى للمترددين عليه .

وحرص المحافظ على متابعه أعمال وضع القواعد الخرسانية الخاصة بأعمدة الانارة الديكورية بشارع النيل والتنسيق العام للشارع والجزيرة الوسطى مشدداً على الالتزام بالمواصفات والجدول الزمنى المحدد للأعمال وإزالة الحشائش وأي مواد قابلة للاشتعال حفاظا على السلامة العامة ورفع المخلفات وكل ما يسئ للمظهر العام للطريق .

يذكر ان محافظة الجيزة تقوم حاليا بأعمال تطوير لشارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات والتى تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادى والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وتوفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وممشي سياحى بجانب تنفيذ أعمال الرصف و الإنترلوك بمسارات المشاة و تدعيم الجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات .