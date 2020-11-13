محافظ الجيزة يتابع عملية رصف شارع المنشية ويعاين عقارا مائلا

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال وضع طبقة الرصف السطحية لشارع السودان في منطقة سور كلية الزراعة اتجاه كوبري فيصل؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها في ضوء سعي المحافظة؛ لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.

الالتزام بإنشاء بالوعات صرف أمطار

وشدد محافظ الجيزة على الالتزام بإنشاء بالوعات صرف أمطار وإجراء تنسيق عام للحوائط والأسوار المتواجدة، ودراسة إمكانية إنشاء وسائل ترفيه كوحدات طعام متنقلة أو ممشى حضاري، خصوصًا أن المنطقة قريبة من جامعة القاهرة.

تنفيذ طبقة الرصف السطحية بالطريق

وتفقد راشد أعمال تطوير شارع المنشية بحي الهرم والجارية بتكلفة 8.5 مليون جنيه بطول 850 م، وعرض 28 م، حيث جرى تنفيذ طبقة الرصف السطحية بالطريق وإنشاء بالوعات صرف أمطار وإزالة تعديات المحال والمنشآت التجارية على جانبيهن ما ساهم في إحداث سيولة مرورية كبيرة خصوصًا أن الشارع يعد محورا مروريا حيويا.

وعاين المحافظ عقارا به نسبة ميل بشارع متفرع من المنشية حيث كلف لجنة استشارية من كلية الهندسة جامعه القاهرة بمعاينة العقار وإعداد تقرير فني بحالته، والتي أوصت بإجراء رصد لحالة العقار وتنفيذ جلسات على مدار الشهر؛ للوقوف على مستوى ميل العقار، وفي حال الحاجه سيجرى إخلاء العقار حرصًا على سلامة المواطنين.

يذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليا بأعمال تطوير لشارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات، والتي تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادى والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وتوفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس.