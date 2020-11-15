التعليم العالي: الانتهاء من وضع اشتراطات البناء قريبا

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرب الانتهاء من وضع اشتراطات تراخيص البناء الجديدة، للمرحلة الأولى لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإعلان عنها.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الجامعات المصرية ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة تتواجد بها الجامعة وذلك من أجل وضع اشتراطات التراخيص للبناء، مضيفا أنه سيكون لها دور في ظبط العمران، موضحاً أنها ستساعد المحافظات في وضع ضوابط وإستراطات العمران الجديد، وذلك للقضاء على العشوائيات، وأن كل جامعة مسئولة عن محافظة، وهناك تعاون كامل بين وزارة التعليم العالي و وزارة الإسكان وإدارة التخطيط العمراني بكل محافظة، ويتم من خلالها رصد المشاكل ووضع الاشتراطات الجديدة التي تتوائم مع الخدمات كالطرق والمرافق والمناطق الخضراء وظبط المسافات البنائية والسكانية.

وتابع أن جامعة القاهرة مسئولة عن وضع اشتراطات البناء لمحافظة الجيزة، وجامعة عين شمس مسئولة عن وضع اشتراطات البناء لمحافظة القاهرة، وهكذا كل جامعة مسئولة عن وضع اشتراطات البناء للمحافظة الكائنة بها، مضيفاً أنه تم إصدرا دليل إرشادي يتم العمل من خلاله.

ومن جهته، كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن أساتذة كلية الهندسة لم ينتهوا بعد من وضع الاشتراطات النهائية للبناء بمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أن العمل بها يستمر لمدة لا تقل عن شهر وفقاً للدراسات.