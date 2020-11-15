تعاون بين "القومي لأسر الشهداء" والإسماعيلية لتقديم خدمات الرعاية

وقع اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بروتوكول تعاون، مع اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وذلك في حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ لتقديم خدمات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين بهدف التيسير وتخفيف ورفع مشقة وعناء انتقالهم للقاهرة.

وافتتح المحافظ يرافقه أمين عام المجلس والقيادات التنفيذية بالمحافظة بإفتتاح المكتب الإقليمي للمجلس بديوان عام المحافظة بالمبنى التاريخي بشارع محمد علي.

ومن المستهدف أن يقدم المكتب الإقليمي بالإسماعيلية جميع الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرعاية الصحية وكل الخدمات التي يقدمها المجلس في مجالات التعليم والإسكان والتموين والنقل والدعم النفسي لجميع أسر الشهداء والمصابين بالاسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية، أستقبل أمين العام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والوفد المرافق له من أعضاء المجلس بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة.

ومن جهته، أكّد أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أنَ المجلس يطور جميع الخدمات التي يقدمها لتلك الفئة في مختلف المجالات من خلال خطة تنفيذية محددة لتقديم أفضل أشكال الرعاية المتطورة.

وفي الختام تبادل محافظ الإسماعيلية ورئيس المجلس الدروع والهدايا التذكارية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالدور الذي يقوم به المجلس بتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين مؤكدًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في دعم المكتب وتوفير كل سبل تيسير العمل وتقديم الخدمات اللازمة.