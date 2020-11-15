"تيك توك" تطلق هاشتاج "تعيشي_يابهية" لدعم محاربات السرطان

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" و"بهية" دعمها لمرضى السرطان، خلال حلقة نقاش عبر الإنترنت، للإعلان عن تعاونهما من أجل دعم محاربات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر من خلال منصة "تيك توك" التي خصصت تحدي خاص وهاشتاج "تعيشي_يابهية" الذي حصد الكثير من التفاعلات من جانب مستخدمي التيك توك والكثير من المشاهير وصناع المحتوى، فيما خصصت المنصة أغنية بنفس اسم التحدي بصوت الفنان المغربي عبد الفتاح جريني، وذلك في إطار جهود المنصة لتوعية الشعب المصري بمخاطر وطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي.

وحضر حلقة النقاش الدكتور ماهر حسن رئيس قسم الجراحة في مستشفى بهية، والدكتورة صفية أبو السعود الممارس العام في مستشفى بهية.

من جانبها، أكدت رغدة العزب، مدير العلاقات العامة لتيك توك بشمال أفريقيا في بيان، على الدور الريادي الذي تلعبه السوشيال ميديا كوسيلة جديدة من وسائل الإعلام التي غيرت المساحة الإعلامية وخريطة الإعلام وذلك يزيد من المسئولية لتطوير محتوى توعوي إبداعي يقدم معلومات مفيدة وذات قيمة للجماهير والمستخدمين ويساهم في تنمية وعي المجتمعات. مشيرة إلى حرص منصة "تيك توك" على تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة وهو ما يدفع المنصة إلى التعاون مع كبرى المؤسسات ذات الخبرة لتزويد مجتمع "تيك توك" بهذه المعلومات.

وأشارت العزب: "من بداية كوفيد-19 استوعبنا طاقتنا وقدرتنا وتعاونا مع الكثير من المؤسسات العالمية والمحلية من أجل مساندتهم في التوعية بأهم الممارسات خلال الوباء من خلال محتوى مبتكر يستغل تواجد أكبر مجتمع من المستخدمين على منصتنا".

تعمل "تيك توك" على الوصول إلى أكبر عدد من السيدات لتوعيتهن بمخاطر المرض وأهمية الكشف المبكر لاكتشاف أعراضه وتلقي العلاج في الوقت المناسب، لذلك فإن هذه المبادرة تتم على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتشجيع على المساهمة والدعم المادي لهذه القضية على أن يذهب جزء من هذا الدعم لصالح بناء مستشفى بهية الجديد في منطقة الشيخ زايد، هذا بالإضافة إلى تبرع "تيك توك" بمبلغ 480,000 جنيه مصري لصالح نفس الهدف ولدعم الكشف المبكر في بهية ومستشفيات مصر والمساهمة في تخفيض قوائم الانتظار.

كما ابتكرت منصة "تيك توك" sticker جديد بزي المحاربات يتم وضعه على مقاطع الفيديو القصيرة التي سيتم تصويرها من خلال هذا التحدي ومشاركتها عبر الهاشتاج #تعيشي_يابهية"، من أجل إظهار الدعم وتشجيع محاربات السرطان في رحلة التحدي لهزيمة المرض.

من جانبه أعرب الفنان عبد الفتاح جريني عن سعادته بمساهمته في هذا الهدف مؤكدا على دور الفنانين في نشر التوعية في المجتمعات التي يقدمون فنهم فيها، كما قال "نتمنى أن يصلكم شعورنا بالتضامن مع محاربات السرطان لأننا عملنا على هذه الأغنية من قلوبنا، وانطلاقا من شعورنا برحلتهم الشاقة وايمانا بقدرتهم على تحدي الصعاب وتخطيها".