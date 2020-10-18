مدير أورام القصر العينى: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسب الشفاء 

أعلنت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، أمس، إطلاق حملة "حكاية بطلة في مصر" بالتعاون مع احدى شركات الأدوية وجامعة القاهرة، حيث تهدف الحملة الي توعيه السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وصلة ذلك بنسب النجاة التي قد تصل إلى 90%.

وأكد الدكتور محسن مختار، مدير مركز الأورام بالقصر العينى، ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، أن الحملة سوف تصب كل أنشطتها التوعوية بأهمية الفحص الذاتي الشخصي للتوعية بسرطان الثدي.

وتابع أنه بالرغم من أن أسلوب الفحص الذاتي للثدي ليس دائمًا طريقة معتمدة لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي، فقد أبلغ عدد كبير من النساء أن أول علامة ظهرت لديهن على سرطان الثدي كان تورمًا جديدًا بالثدي اكتشفنه بأنفسهن، لهذا السبب، يوصي الأطباء بأن تكون المرأة على دراية بالسمات الطبيعية للثديين.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس شركة ساندوز، أن الحملة تأتي بمناسبه الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والمعروف بـ"أكتوبر الوردي"، وإنطلاق العديد من حملات التوعيه بسرطان الثدي عالميا ومحليا لنشر أهمية الكشف المبكر عن المرض في أولى مراحله.

وتابع أنه منطلق الاهتمام بدعم مرضي السرطان والالتزام بتوفير كافه سبل الرعاية الممكنه لمحاربات سرطان الثدي، بدأت شركة ساندوز رعاية حملة حكاية بطلة لمكافحة سرطان الثدي وتهدف الحملة إلى أن تكون أكثر شمولا وتأثيرا من خلال زيادة عدد المستفيدات من الكشف المبكر وذلك عن طريق التواجد بشكل مكثف في جميع أنحاء الجمهورية حيث تعتبر التوعية الخطوة الأولي في المعركه ضد سرطان الثدي.

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف الي أهمية الكشف المبكر ودعم مرضي الأورام بكل الوسائل المتاحة نفسيا وعمليا كذلك تعليم وتدريب كوادر طبية علي إجراءات الكشف والوصول لرأي المرضي لمعرفة احتياجاتهم وذلك عن طريق اجتماعات مغلقة مع المرضي للحصول علي توصياتهم.

وتتطلع الحملة الي القيام بعمل وحدات للتوعيه داخل المولات والنوادي بالإضافة لحلقات الدعم نفسي لمرضي سرطان الثدي واجتماعات مع المرضي للحصول علي التوصيات اللازمة لصالح وخدمة المرضي.