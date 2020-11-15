العثور على رضيع بطريق مقابر الدخيلة بالإسكندرية

عثر أهالي الدخيلة غرب الإسكندرية، اليوم، على طفل رضيع بالقرب من مسجد في طريق المقابر، حيث تم تسليمها إلى قسم الشرطة.

وتكثف مباحث الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة عثور حلاق على طفل رضيع بالقرب من مسجد بطريق مقابر الدخيلة، بحى العجمي، غرب المحافظة.

وورد بلاغ لقسم شرطة الدخيلة من حلاق يفيد العثور على طفل رضيع يرتدى ملابس وملفوف فى بطانية بالقرب من مسجد بطريق مقابر الدخيلة، وتبين من الفحص أن الطفل لا يتجاوزه عمره أيام، وأنه لا توجد أي كاميرات مراقبة بمكان العثور عليه قد تفيد في الوصول إلى من قام بوضعه في هذا المكان، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.

وأمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة، بإيداع الطفل إحدى دور رعاية الأطفال المعثور عليهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.