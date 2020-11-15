تفاصيل حكاية سفاح الجيزة: تزوج 7 مرات وقتل 3 سيدات وصديقه ودفنهم

كشفت تحريات وتحقيقات ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن مفاجآت كثيرة في واقعة ضبط "سجين"، 49 سنة، محبوسا على ذمة قضية سرقة في الإسكندرية، عن أن المتهم يدعى "قذافي"، وكان يعمل محاميا، وقتل صديقه "رضا" وهو مهندس، ودفنه في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، منذ 5 سنوات، وأيضا قتل زوجته، ودفنها بجوار جثة صديقه.

وأسفرت التحقيقات التي جرت مع المتهم خلال الـ96 ساعة الماضية، عن اعترافات جديدة للمتهم، حيث أرشد عن جثتين جديدتين لسيديتن، إحداهما شقيقة إحدى زوجاته، حيث تبين أنه تزوج بـ7 سيدات بأسماء مختلفة في الجيزة والإسكندرية.

وقالت التحريات إن الجثة الثانية لفتاة ارتبط بها عاطفيا وأقام علاقة معها أثناء عملها معه في محل أدوات كهربائية يمتلكه بمحافظة الإسكندرية، وقام بقتلها ودفنها في مخزن يمتلكه بمنطقة العصافرة.

دفن جثة زوجته بجوار جثة صديقه

وجاء في التحريات والتحقيقات تفاصيل الجرائم التي ارتكابها المتهم ومكان إخفاء الجثث، حيث تبين أنه قام بقتل صديقه "رضا "49 عاما، مهندس مقيم ببولاق الدكرور، وانتحال اسمه، وكذا قتل زوجته 34 عاما، ربة منزل، ودفن جثتيهما بشقة بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وانتقل يوم الثلاثاء الماضي، فريق من المحققين بصحبة الطب الشرعي وفريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وجرى استخراج الجثتين.

قتل شقيقة إحدى زوجاته السبع

وشرحت التحريات أنه باستكمال الفحص والتحري على مدار الأيام الماضية، أسفرت جهود مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من خلال تطوير مناقشة المتهم، وفحص حالات الغياب في أوساط الأشخاص المرتبطين به، عن اعترافه بقيامه بقتل فتاة 25 عاما، عاملة بمكتبة خاصة بالمتهم، ومقيمة دائرة قسم الأهرام، وشقيقة إحدى زوجاته.

علاقة غير شرعية وراء الجريمة

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهم اعترف بارتباطه في غضون شهر فبراير عام 2015، بعلاقته بالمجني عليها قبل زواجه من شقيقتها إبان عملها بمكتبته، ومع اقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره، فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.

أضاف المتهم بقيامه باستدراج المجني عليها إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتي زوجته وصديقه بها، وقام بخنقها ودفنها بملابسها بإحدى غرفها، وأوهم أهليتها بهروبها والسفر خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات، فلم يقوموا بتحرير محضر بغيابها.

وعدها بالجواز واستولى على أموالها ودفنها أسفل البلاط

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن المتهم اعترف بقتل فتاة 33 عاما، عاملة بمحل أدوات كهربائية خاص بالمتهم، ومقيمة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، والمحرر بغيابها محضر إداري بقسم أول المنتزة، حيث اعترف المتهم بسابقة وعده لها بالزواج، وتحصله منها على 45 ألف جنيه "قيمة بيع شقة ملكها"، وعند إلحاحها في استعادة المبلغ أو إتمام الزواج بها، قام باستدراجها إلى مخزن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، بزعم إعطائها بضاعة بقيمة المبلغ وقام بخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن.