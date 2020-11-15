سحب الثقة من الأمين العام للمحامين العرب واختيار مكاوي نقيب المغرب

قال عبد الجواد أحمد، عضو المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب، إن الاجتماع الطارئ لاتحاد المحامين العرب المنعقد بدوله الاردن، وعبر الفيديو كونفرانس، بدعوه من نقابه المحامين بالأردن وعدد يزيد عن خمسهً نقابات عربيه طبقا للنظام الاساسي للإتحاد.

وأضاف عبد الجواد، في تصريحات لـ "الوطن"، أنه في ضوء موافقهً عدد ٥٣ عضو، من إجمالي 72 عضو وبحضور الأغلبية، بنظام "الزوم" نظرا لظروف وباء كورونا وحظر السفر، انتهي القرار في بنده الاول، بسحب الثقة من الامين العام ناصر الكوريوني، نظرا للمخالفات التي ارتكبها في الاتحاد – على حد قوله- واعادهً ملء المقعد الشاغر.

وأكد أنه تم انتخاب مكاوي عيسى بناء علي ترشح النقيب مكاوي بن عيسي نقيب محامين المغرب لشغل مقعد الامين العام، وافق المكتب بالاغلبيهً. عليً انتخاب النقيبً مكاوي بن عيسي. أمينًا عامًا للاتحاد، كما وافق المكتب بالإجماع ً علي اعاده انتخاب الاعضاءً اللذينً قرب انتهاء مده عضويتهم، وهم من السودان طارق عبد الفتاح وإسحاق شداد ومحمد الحسن، ومن مصر أحمد بسيوني، وعبد الحواد احمد، وأدهم عشماوي، ومدحت بدري.

وكانت قد امتدت حالة الانقسام داخل مجلس اتحاد المحامين العرب، والتي شكلت جبهتين داخل الاتحاد، أحدها يتزعمها الأمين العام للاتحاد ناصر الكريون، والجبهة الأخرى من أعضاء المكتب الدائم وعدد من الامناء المساعدين، إلى اجتماع المكتب الدائم المقبل، حيث دعت الجبهتين إلى عقد الاجتماع كل منهم على حده وفي موعد مختلف، أحدهما في 31 أكتوبر الماضي وتم تأجيله وعقده اليوم، وأخرى في 19 نوفمبر دعا لها الأمين العام للاتحاد.

وخاطب نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية في وقت سابق ، نقيب المحامين بالدار البيضاء حسن بيرواين، بشأن الدعوة التي أخطره بها عبر تطبيق "واتس آب" بتاريخ 27/10/2020 على هاتف مجدي سخي، لعقد اجتماع المكتب الدائم عن بعد، يوم السبت الموافق 31/10/2020.

وأكّد رئيس الاتحاد، افتقاد تلك الدعوة إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تمّ بالفعل حيث إنَّه وجه إلينا الدعوة بتاريخ 25/10/2020، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم في 19 نوفمبر 2020.