رانيا يوسف لـ"الوطن": صحتي جيدة ولا أعرف مصدر شائعة إصابتي بكورونا

سخرت الفنانة رانيا يوسف من الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وقالت رانيا لـ"الوطن": "شائعة غريبة لا أعرف مصدرها، وعلى الرغم من أنها شائعة سخفية إلا أنني نفيتها عقب عودتي وأثناء استكمالي تصوير مشاهدي بمسلسل الآنسة فرح، أي أنني عدت على العمل واستكملت حياتي بشكل طبيعي، فأنا الحمدلله صحتي جيدة".

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، أن الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، سيحمل مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، فضلًا عن تطور شخصية الأم دلال والتي تقوم بتجسيدها، والتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة.

وعن دورها في الجزء الثاني من "الآنسة فرح"، قالت رانيا يوسف في تصريحات صحفية، إن الشخصية ستبقى كما عرفناها، سيدة مندفعة ومجنونة، شقية ولذيذة، تريد أن تعيش الحب طوال الوقت، وتتعامل مع ابنتها وأمها كأنهما أصدقاء لها، وتتحول العلاقة بين فرح وأمها وجدتها إلى صداقة متينة، رغم اختلاف الأجيال.

من جانبه، قال الفنان تامر فرج، والذي يجسد شخصية ماجد الألفي بـ"الآنسة فرح"، إن الدور يتطور بين موسم وآخر وهو الرجل صاحب العلاقات النسائية المتعددة، مشيرا إلى أن علاقته بدلال تزداد تعقيدا في الحلقات الجديدة، وما يزال الرجل يتمتع بخفة الظل، هذا إلى جانب العديد من التطورات والأحداث.

وأثنى تامر فرج، على الصداقة التي نجح في بنائها مع الممثلين، لاسيما رانيا يوسف، محمد كيلاني، وأحمد مجدي، "أشعر بأنني والد أسماء الحقيقي وليس في التمثيل فحسب".

وتابع: العلاقات الإنسانية تزداد تعقيداً لكن التطور الأهم هو أن فرح تكتشف الحقيقة التي تغيب عن كثيرين، عندما نضطر أن نتماشى مع الظروف ونضطر لأن نبدل في خططنا، والتجربة فقط هي التي تثبت إذا كنت فاهم شخصيتك صح أم لا.

وينطلق اليوم عرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح"، في موسمه الثاني على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج.