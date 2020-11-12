بعد خروجها من العزل المنزلي.. رانيا يوسف بين "اللعبة 2" و"الآنسة فرح"

تعيش الفنانة رانيا يوسف، حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، بعد رجوعها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والعزل المنزلي التي قضت داخله حوالي 7 أيام، للتأكد من سلامتها من فيروس كورونا المستجد .

مسلسل الآنسة فرح

حيث تواصل "رانيا" تصوير مسلسل "الآنسة فرح" والذي من المقرر عرضه يوم 15 نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل كلا من أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي ومحمد الكيلاني وتامر فرج وإخراج أحمد الجندي.

رانيا تنفي إصابتها بكورونا

ومن ناحية أخرى نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الآنسة فرح"، تنفي من خلاله إصابتها بفيروس كورونا، وتطمئن جمهورها مجددا على صحتها.

وقالت رانيا: "أحب أطمن كل الناس اللي انشغلت عليا، أنا وبنتي بخير وأنا حالا في لوكيشن مسلسل الآنسة فرح"، وهو المسلسل المقرر عرضه منتصف الشهر الجاري.

وأضافت: "شكرا لكل الناس التي اطمأنت على صحتي وشكرا للناس التي أطلقت هذه الشائعة والتي لمست من خلالها حب الناس".

مسلسل "اللعبة"

وتشارك "رانيا" ضمن أحد حلقات مسلسل "اللعبة 2"، وهو من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل حول مازو ووسيم زميلان وصديقان منذ الصغر، ويتنافسان ضد بعضهما في كل الأمور، رغم تقدمهما في السن وزواجهما وتأسيس كل منهم أسرة إلا أن التحدي بينهما لا يتوقف بطريقة كوميدية ساخرة.

وكانت الفنانة رانيا يوسف حريصة على حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأثارت الجدل بعدد من إطلالاتها المثيرة، وحرصت في حفل ختام الجونة على اصطحاب ابنتها نانسي والتي ارتدت "فستان البطانة".