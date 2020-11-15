محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنشاء المحولات اللازمة لمحطات الصرف الصحي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي مديرية الكهرباء، لتذليل كافة العقبات التي تعوق العمل المشترك بين الجهتين، وإنهاء كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس على محمود وكيل وزارة الكهرباء، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ الهدف من الاجتماع، هو إيجاد حل عاجل لمشكلة تأمين التغذية الكهربائية لمحطتي الصرف الصحي بقريتي الروضة وكفر محفوظ بمركز طامية، وكذا محطة مياه الشرب بالعزب، ووضع تصور للبدء في التنفيذ الفوري مع توفير التمويل اللازم لذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ المحافظ وجه مسئولي شركتي الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، لوضع حلول جذرية بشأن المقايسات الخاصة بإنشاء المحولات الكهربائية اللازمة، لتأمين التغذية الكهربائية لتلك المحطات بشكلٍ مستمر، وكذا إنهاء كافة الموضوعات العالقة وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري.

وقرر المحافظ عقد اجتماع آخر نهاية الأسبوع الجاري، للتأكد من إنهاء كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة، لسرعة تأمين التغذية الكهربائية لتلك المحطات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري عن تمويل 24 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقيمة 326 ألف جنيه من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة، ممثلاً في إدارة التنمية المحلية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، منذ شهر يوليو الماضي حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وتنوعت المشروعات التي تم تمويلها بين تربية الأغنام، وتسمين الماشية، والملابس الجاهزة، وبيع الأعلاف، والبقالة المنزلية، موضحاً أن قيمة تمويل المشروعات المنفذة تراوحت بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لكل مشروع، استفاد منها 37 شخصاً بمركز ومدينة الفيوم، وسنورس، وطامية، وإطسا.