إصابة عقيد ولواء شرطة في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب عقيد ولواء شرطة بإصابات بالغة، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي، بعد نقطة جرزا بحوالي 3 كيلو مترات، اتجاه القاهرة، إثر انفجار إطار السيارة فجأة.

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، خلال قدومها من الوادي الجديد وذهابها إلى القاهرة، بعد نقطة جرزا بحوالي 3 كيلو، إثر انفجار إطارها فجأة، واختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ولم يتمكن من السيطرة عليها فانقلبت.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أنّ قائد السيارة ومرافقه ضباط شرطة، هم عقيد محمد إبراهيم فرغلي، 47 عاما، من محافظة الإسماعيلية، مصاب بكسر بالترقوة اليسرى، واللواء وائل عمر عمر يوسف الطرباوي، 50 عاما، يقيم بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مصاب بكدمات شديدة بالظهر، كانا عائدين من عملهما بمديرية أمن الوادي الجديد إلى منزلهما لقضاء فترة الإجازة.

وعلى الفور، هرعت سيارتا إسعاف إلى مكان الواقعة، وعمل المسعفون الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ورفع ضباط إدارتي المرور والحماية المدنية آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.