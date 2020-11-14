إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، على طريق أسيوط الغربي أمام مدخل أبو صير اتجاه القاهرة؛ بسبب انفجار إطار السيارة فجأة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي؛ بسبب انفجار أحد إطارات السيارة فجأة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وعدم تمكنه من السيطرة على السيارة؛ فانقلبت.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، يفيد إصابة كل من عمر عبدالرؤوف عباس، 36 عاما، بجروح متفرقة بالوجه والرأس، وعطيطو علي مصطفى، 38 عاما، بجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وعلاء عبدالحكيم أحمد، 33 عاما، بكسر بالساق اليسري، وماجدة عبدالحكيم أحمد، 30 عاما، بكدمة شديدة بالوجه والأنف، ومحمد عبدالحكيم قناوي، 23 عاما، بكسر بالفقرات، ومصطفى عبدالحميد علي، 25 عاما، بكسر بالساق اليمني، وفوزية محمد محمد محمود، 60 عاما، بكسر بالساق اليسري، وخالد محمد محمود، 30 عاما، باشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيمون بقنا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ورفعت قوات الحماية المدنية والمرور آثار الحادث، ويسرت الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.