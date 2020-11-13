جهود مكثفة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالفيوم

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم، قيام المحافظة بجهود مكثفة للقضاء على التلوث وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ثالث أكبر بحيرات مصر، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح فيها.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ ذلك يتم من خلال تنفيذ عدة محاور في وقت واحد، مثل تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الحالية، بالإضافة إلى إنشاء 24 محطة صرف صحي جديدة في مدة تنفيذ تتراوح بين 3 إلى 5 سنين، كما أنّ المحافظة بصدد إنشاء مصنع جديد لاستخراج الأملاح على مساحة 4 آلاف متر شمال البحيرة والذي يبدأ العمل في إنشائه أوائل ديسمبر المُقبل، فضلاً عن زيادة مساحات الاستزراع السمكي، وتطوير محطة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم الصناعية لمنع وصول المخلفات الصناعية إلى بحيرة قارون.

ولفت إلى أهمية هذا التطوير في الارتقاء بالقطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات، بتمويل من الإتحاد الأوربي بقيمة 9.5 مليار جنيه بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الهيئة القومية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ستسهم في زيادة نسبة تغطية المحافظة بخدمة الصرف الصحي إلى 80 %، لافتًا إلى أنّ مشروع تكريك بحر يوسف سوف يسهم فى زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الملوحة بها من 44 ألف جزء في المليون وهذه نسبة تؤثر على الكائنات البحرية لأن ارتفاع الملوحة بهذه النسبة تسبب في ظهور دودة تتغذى على خياشيم الأسماك فتقتلها.

في سياق متصل، أوضح محافظ الفيوم، أنّ وزارة البيئة ستطلق قريبًا حملة "إيكو إيجيبت" بمحافظة الفيوم، والتي تقوم بترويج السياحة البيئية بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، وضرورة الحفاظ عليها.