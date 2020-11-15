فيلم "ستاشر" يحصد جائزة جديدة من مهرجان إزمير السينمائي

حصل الفيلم القصير "ستاشر" على جائزة "القط الذهبي" من مهرجان إزمير السينمائي في تركيا من إخراج سامح علاء، وبذلك تكون جائزة "القط الذهبي" هي سادس جوائز الفيلم وفقا لما أعلنه صناع الفيلم القصير عبر الصفحة الرسمية للفيلم على "فيسبوك".

وكان فيلم "ستاشر" حصد جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار، وتم إعلان الفوز بالجائزة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

كما حصد الفيلم جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أي من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.