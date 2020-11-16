كيف تبدأ مشروعا ناجحا؟.. افطر مع مستثمر واطرح أفكار مشروعاتك

يتيح برنامج "إفطار مع مُستثمر،" لشركات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) المُحتضنة والخريجة، تناول وجبة إفطار مع مُستثمرين محتملين لعرض أفكار مشاريعهم ومعرفة انطباع المستثمرين عنها وإمكانية حصولهم على استثمار فيها.

ويهدف البرنامج إلى ربط الشركات المُحتضنة وخريجي الاحتضان بمستثمرين لزيادة فرص نجاح الشركات واستمراريتهم بعد التخرج، كما يساعد البرنامج المستثمرين في الوصول للشركات الناشئة الواعدة.

وتعد اللقاءات المنظمة خلال البرنام​​ج هي بمثابة التعارف الأول بين الشركة والمستثمر المحتمل، وإذا نجحت الشركة في جذب انتباه المستثمر فيتم استكمال الحوار والاجتماعات بين المستثمر والشركة والشركات التي يعرب اهتمامه بالاستثمار أو بمساعدتهم بالتوجيه.

معايير اختيار الشركات

- يجب أن تكون الشركة قد انتهت من المنتج والخدمة.

- يجب أن يكون فريق العمل قد أثبت التزامه وقدرته على العمل كفريق وقدرته على عرض مشروع شركته لمستثمرين.

- يفضل أن تكون الشركة قد بدأت بتحقيق أرباح ولديها عملاء.

- يجب أن تكون الشركة أعدّت توقعاتها المالية الخاصة بالأرباح المتوقعة.

- شروط ومعايير خاصة بكل مستثمر، فقد يشترط أحد المستثمرين شروط أخرى خاصة بمرحلة تقدم الشركة أو القطاع الذي تخدمه أو أي شروط أخرى.

النتائج المتوقعة

يهدف البرنامج إلى أن يتم إبرام اتفاق على أن يستثمر المستثمر في شركة كنتيجة للقاء، على الأقل اتفاق واحد من كل لقاء.

جذب انتباه المستثمرين للشركات الناشئة وتسهيل عمليه التعارف بين الطرفين حتى تستفيد الشركات المشاركة من خبرة المستثمرين، وقد ينتج أن يتحمس المستثمر في مساعدة الشركة كموجهة أو مرشد لفريق عمل الشركة.

قد يقوم المستثمر بإفادة أحد الشركات من خلال توصيلها بعميل محتمل أو بمورد أو بشخص آخر يعلم أنّه قد يكون مهتمًا بما تقدمة الشركة من خدمات​.

ويمكنك التقديم والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز الإبداع التكنولوجي من هنــــــــــا.