أعرف ضوابط ارتداء الكمامة داخل المدارس بسبب كورونا وعقوبات المخالفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تشديد الإجراءات الاحترازية بالمدارس بمختلف محافظات الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، مشددة على ضرورة ألتزام جميع التلاميذ والمعلمين على ارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم، وعدم تطبيق غرامات عليهم.

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة حريصة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه وتوفير جميع أدوات التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس، موضحا أن ارتداء الكمامة شرط أساسي للحد من انتشار كورونا.

وأضاف حجازي، لـ"الوطن"، أن نسبة الحضور بالمدارس مرتفعة للغاية تزامنا مع إنطلاق الأسبوع الخامس من بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على استكمال الدراسة رغم تحديات جائحة كورونا، قائلا: "جميع الطلاب فى حمايتنا".

وأوضح حجازي، أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى مشكلات من شأنها تهديد سير الدراسة، لافتا إلى أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل إنجاح العملية التعليمية بالمدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

وترصد "الوطن"، تفاصيل ضوابط ارتداء الكمامات الطبية بالمدارس، وعقوبات المخالفين، وهى كالتالى:

1- تغريم أى معلم مبلغ 4 آلاف جنيه حال عدم ألتزامه بارتداء الكمامة الطبية داخل المدارس.

2- ضرورة إلتزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية بارتداء الكمامة.

3- التنبيه على الطلاب الأكثر من 12 عامًا بارتداء الكمامة.

4- حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول له.. وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثانى.. وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة.

5- لا يدخل الطالب المدرسة إلا بعد حضور ولى الأمر.. وتحرير إقرار كتابى بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

6ـ الأطفال أقل من 12 سنة يرتدون واقى الوجه.