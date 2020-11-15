"الصحة العالمية" تكشف 5 أعراض غريبة لفيروس كورونا .. تعرف عليها

قال الدكتورجمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن هناك أعراض لا يجب إهمالها خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، لأنها تشير إلى إصابة الشخص بالفيروس، وهي الهذيان وفقدان الشهية والقيء والإسهال قبل ظهور الحمي وأعراض الجهاز التنفسي الشائعة.

وأضاف عصمت لـ"الوطن"، أن هناك علامات أيضا تظهر يجب الحذر منها وعمل أشعة فورا ومنها تغيرات في الجلد والحكة المؤلمة فى أيديهم، فضلا عن مشاكل العين وتورم الجفون وزيادة أفرازتها.

وأكد أن أعراض الفيروس الشائعة هي الحمى والسعال والتهاب الحلق والصداع وفقدان حاستى التذوق والشم، مشيرا إلى الأعراض الخطيرة والتى عادة توجد على مصابي الفيروس داخل مستشفيات العزل وهي صعوبة فى التنفس وألم الصدر وفقدان الحركة أو الكلام.

عصمت: أعراض كورونا لا تظهر على بعض المصابين لاختلاف حجم الفيروس أو المناعة

وأوضح مستشار منظمة الصحة العالمية السبب وراء عدم ظهور الأعراض على بعض مصابي فيروس كورونا،لأنها تتوقف على مدى حجم دخول الفيروس للجسم وعلى حسب مناعة الجسم.

ووجهت ووزيرة الصحة، بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن السادة المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.

كما وجهت وكلاء الوزارة بالتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية لرفع كفائتهم.

وجهت أيضًا بتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مطروح العام، بالإضافة إلى توفير جهاز pcr في مستشفى حميات مطروح، استجابة لاحتياجات المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التعاقد لتوفير عدد إضافي من أجهزة الأشعة المقطعية على مرحلتين في مستشفيات وزراة الصحة والسكان.